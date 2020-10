Les Lakers en démonstration face au Heat pour le début des finales

NBA

Crédit photo : Los Angeles Lakers

Est-ce l'expérience de ce niveau qui a parlé ? D'un côté LeBron James (10e finale) et une flopée de vieux grigous, Danny Green (4), Rajon Rondo (3), JaVale McGee (3) et Dwight Howard (2). De l'autre, parmi les joueurs qui comptent, seul Andre Iguodala est déjà allé au bout des playoffs (6e finale). En tout cas il n'y a pas eu match ce samedi, pour l'ouverture des finales 2020 dans la bulle d'Orlando. Les Lakers l'ont emporté 116-98 après avoir compté jusqu'à 32 points d'avance.

En plus de l'expérience, les Angelenos avaient surtout un avantage physique et de taille, et ils l'ont pleinement exploité : 54 à 36 au rebond. Face à un Bam Adebayo pas en rythme et touché à l'épaule gauche en cours de match, Anthony Davis a outrageusement dominé pour sa première en finale (34 points, 9 rebonds, 5 passes), tandis que les shooteurs s'en sont donné à coeur joie (11/17 à 3 points à la mi-temps, 15/38 au final) Sans forcer, LeBron James a joué les chefs d’orchestre pour mettre le tout en musique (25 points, 13 rebonds, 9 passes).

Alors qu'il avait pris le meilleur départ, comptant 13 points d'avance dans le premier quart, le Miami Heat s'est effondré petit à petit. Le sort n'a pas aidé les Floridiens, puisqu'ils ont aussi perdu en cours de route Goran Dragic, sérieusement touché au pied gauche, alors que Jimmy Butler (23 points), dont la cheville gauche a vrillée, a joué malgré tout. Avec ses trois leaders sur le flanc où diminués, impossible de rivaliser avec des Lakers en mission, 10 ans après le dernier titre de la franchise, menée alors par un certain Kobe Bryant.