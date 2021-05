Les Lakers et Denver mènent désormais leur série 2-1, Miami au bord de l'élimination

NBA

Après leur victoire pour revenir à égalité 1-1 dans la série, les Lakers se sont remis en marche et ont battu sur leur parquet les Suns de Phoenix (109-95). En première mi-temps, l'écart entre les deux équipes était assez faible même si Los Angeles est resté devant au score, menant 43-40 au bout de 24 minutes. Mais le duo superstars LeBron James (21 points, 6 rebonds et 9 passes décisives en 38 minutes) - Anthony Davis (34 points à 11/22 aux tirs avec 11 rebonds, 1 interception et 1 contre en 40 minutes de jeu) a pris le match en main et a creusé l'écart dans le troisième quart-temps (76-63 à 12 minutes de la fin). En face, le pivot des Suns, DeAndre Ayton a réalisé un match solide avec ses 22 points à 11/15 aux tirs avec 11 rebonds, 1 interception et 2 contres en 41 minutes.





A part Ayton, aucun Suns n'a été dominant au rebond avec 35 prises alors que les Lakers ont survolé la stat avec 51 ballons captés dont 15 offensifs. Davis, Drummond et Kuzma finissent à 10 rebonds ou plus. Les Lakers prennent donc l'avantage de la série 2-1 et tenteront de faire le break lors du match 4 ce dimanche dans la cité des Anges.

Denver s'est imposé à Portland dans le match 3 de la série, 115-120. Après avoir été menés une partie du premier quart-temps, Denver s'est mis en route et a enchainé avec un 14-0 pour repasser devant. La franchise du Colorado a ensuite déroulé tout le match en menant de deux possessions. Nikola Jokic a rendu une belle feuille de match avec 36 points à 12/24 aux tirs, 11 rebonds et 5 passes décisives en 35 minutes. Il a mis fin au suspense en toute fin de rencontre en marquant le panier de la victoire après un rebond offensif sur un lancer franc raté.

En face, Damian Lillard est en mode payoffs avec ses 37 unités à 15/31 aux tirs, 2 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions en 40 minutes. Au début du dernier quart-temps, les TrailBlazers sont revenus avec deux 3-points d'affilé de Carmelo Anthony (17 points à 4/8 à 3-points). Mais Austin Rivers (21 points) lui a répondu avec trois tirs primés dans le money time et arrache la victoire sur le parquet de Portland. L'adresse longue distance des Nuggets a été un gros facteur dans la victoire car les coéquipiers de Campazzo ont shooté à 52,6% de réussite. Le match 4 se jouera à Portland dans la nuit de vendredi à samedi.

Le Heat de Miami n'y arrive pas contre Milwaukee, les Floridiens se sont inclinés sur leur parquet 113-84. Dès le premier quart-temps, Milwaukee a contrôlé le match et a géré sa rencontre jusqu'à la fin. Miami, très maladroit, notamment à 3-points (28,1%), n'a rien pu faire contre le double MVP en titre Giannis Antetokounmpo (17 points, 17 rebonds, 5 passes, 1 interception en 33 minutes). Son lieutenant Khris Middleton s'est occupé du scoring avec 22 points à 8/16 aux tirs. En face, seuls Jimmy Butler et Bam Adebayo sont sortis du lot avec leurs 19 et 17 points. Côté Bucks, 6 joueurs ont fini à 10 points ou plus contre 3 chez le Heat. Le Français Axel Toupane est entré 2 minutes, captant 2 rebonds. A noter une nouvelle fois la bonne performance de l'arrière Jrue Holiday de Milwaukee qui signe un match solide à 19 points à 7/10 aux tirs, 3 rebonds et 12 passes en 34 minutes.

Le Heat rejoue ce samedi à 19 heures 30 heure Française dans un match 4 qui pourrait marquer la fin de sa saison.

