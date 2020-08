Les Lakers et les Bucks prennent l'avantage sur Portland et Orlando

NBA

Les playoffs NBA continuent. Ce samedi, les Milwaukee Bucks ont de nouveau pris le dessus sur Orlando (121-107). Les leaders de la conférence Est à l'issue de la saison régulière ont vite fait le trou et menaient déjà 70-43 à la mi-temps grâce une nouvelle fois à leur présence au rebond et leur adresse à 3-points (17/37). Du côté Floridien, Evan Fournier a marqué 13 points à 4/10 aux tirs et pris 2 rebonds en 32 minutes.

A l'Ouest, les Lakers, battus lors du match 1, ont également repris le dessus dans ce premier tour des playoffs NBA. Portés par LeBron James (38 points, 12 rebonds et 8 passes décisives) et surtout Anthony Davis (29 points à 11/18, 11 rebonds et 8 passes décisives) en deuxième mi-temps (25 points), les Angelinos ont pris le dessus dans le troisième quart-temps pour finalement s'imposer 116 à 108.

Dans les autres rencontres, Oklahoma City a signé sa première victoire dans le match 3 de sa série contre Houston alors que Miami mène de son côté 3 à 0 contre Indiana.