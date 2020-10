Les Lakers mènent désormais 2 à 0 en finale NBA contre Miami

NBA

Crédit photo : Los Angeles Lakers

Privé de Goran Dragic (pied) et Bam Adebayo (épaule), le Heat de Miami a fait ce qu'il pouvait pour embêter les Lakers de Los Angeles dans ce match 2 des finales de playoffs NBA. Face à la zone floridienne, le duo LeBron James (33 points à 14/25 aux tirs, 9 rebonds et 9 passes décisives en 39 minutes) - Anthony Davis (32 points à 15/20 aux tirs et 14 rebonds en 40 minutes) était trop puissant. Et si les Angelinos ont été poussés à prendre le nombre record de 47 tirs à 3-points, ils n'ont jamais vraiment douté avec toujours entre 9 et 20 points d'avance, malgré les nombreux efforts de Jimmy Butler (25 points à 7/17, 8 rebonds et 13 passes décisives) et Kelly Olynyk (24 points à 9/16 et 9 rebonds). Ils se sont imposés 124 à 114 et mènent 2 à 0. Prochaine rencontre ce dimanche.