Les Lakers prennent le large contre Houston

NBA

Crédit photo : Los Angeles Lakers

Les Los Angeles Lakers mènent 3 à 1 dans la demi-finale de conférence Ouest qui les opposent aux Houston Rockets. Ce jeudi soir, pour le match 4, ils ont vite pris l'ascendant sur les Texans avec une grosse présence au rebond offensif leur permettant de bénéficier de nombreuses secondes chances.

Toujours portés par le duo Anthony Davis (29 points, 12 rebonds et 5 passes décisives) - LeBron James (16 points, 15 rebonds et 9 passes décisives) mais aussi le meneur Rajon Rondo (11 points, 10 rebonds et 8 passes décisives), ils menaient d'environ 20 points en début de deuxième mi-temps. Logiquement, ils se sont quelque peu relâchés dans le final et les Rockets ont terminé à -10 (110-100).

La finale de conférence contre les Clippers (qui mènent 3 à 1 dans leur demi-finale face à Denver) se rapproche.