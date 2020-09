Les Lakers prennent le match 1 contre Denver

NBA

Crédit photo : Los Angeles Lakers

Alors que la finale de conférence Est a bien commencé entre Miami et Boston (déjà 2 victoires à 0 pour le Heat), elle a débuté ce vendredi soir à l'Ouest. Et pour le match 1, le grand favori, les Los Angeles Lakers, ont facilement dominé les Denver Nuggets. En s'appuyant sur Anthony Davis notamment (37 points à 12/21 aux tirs et 10 rebonds), les Californiens ont fait le trou dans le deuxième quart-temps. Ils n'ont ensuite plus été inquiétés pour l'emporter 126 à 114.