Les Lakers reprennent le dessus sur Miami

NBA

Crédit photo : Los Angeles Lakers

Battus lors du match 3, les Los Angeles Lakers se sont remobilisés et ne sont plus qu'à une victoire du titre. Ils l'ont en effet emporté 102 à 96 dans ce match 4. Seulement, le Heat ne s'est pas laissé faire. Avec le retour de Bam Adebayo (15 points à 6/8 aux tirs et 7 rebonds en 33 minutes) et la nouvelle belle prestation du duo Tyler Herro (21 points à 8/18, 7 rebonds et 3 passes décisives) - Jimmy Butler (22 points à 8/17, 10 rebonds, 9 passes décisives et 3 interceptions), les Floridiens ont tenu toute la rencontre avant de lâcher dans le money time. Discret lors du match 3 et en début de match 4, Anthony Davis s'est réveillé sur la fin de la rencontre et a notamment planté un 3-points décisif. Kentavious Caldwell-Pope (15 points à 6/12, 3 rebonds et 5 passes décisives) a également eu un apport essentiel. Les joueurs de Frank Vogel tenteront maintenant de clôturer la série vendredi soir.