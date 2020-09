Les Lakers reprennent le large contre Denver

NBA

Crédit photo : Los Angeles Lakers

Les Los Angeles Lakers ont repris le dessus sur Denver ce jeudi soir après leur défaite de mardi contre ces mêmes Nuggets en finale de conférence Ouest des playoffs NBA 2020. Les Angelinos ont mené tout le match mais leurs adversaires n'ont jamais été décrochés, avec un Jamal Murray encore excellent (32 points à 12/20 aux tirs et 8 passes décisives en 45 minutes).

Les paniers décisifs de Rajon Rondo (11 points à 4/6, 5 rebonds et 7 passes décisives en 22 minutes) en fin de rencontre ont permis aux Californiens de rester devant jusqu'à la fin et remporter ce match 4 114 à 108. Les Lakers ne sont plus qu'à une victoire de la finale des playoffs. Mais par deux fois Denver a gagné une série de playoffs cette année après avoir été mené 3 victoires à 1.

Reste à savoir s'ils pourront le faire une troisième fois, contre Anthony Davis (34 points à 10/15, 5 rebonds et 3 passes décisives en 41 minutes), LeBron James (26 points à 7/18, 9 rebonds et 8 passes décisives en 38 minutes) & co ce serait un immense exploit.