Les Lakers se reprennent, Boston n'y arrive plus et les Clippers chutent encore face à Luka Doncic

Les Lakers ont renoué avec la victoire ce mardi dans le match 2 de la série contre Phoenix, en s'imposant 109 à 102. Toujours dans la salle des Suns, les Lakers ont réussi à gagner grâce à son duo de superstars LeBron James - Anthony Davis, ultra-clutch dans le dernier quart-temps. Le King aligne 23 points à 9/16 aux tirs avec 4 rebonds, 9 passes décisives et 2 interceptions en 39 minutes. Anthony Davis lui a planté à 34 points, 10 rebonds, 7 passes décisives, 1 interception et 3 contres en 40 minutes de jeu et a porté les Lakers dans le money time.

THE BROW.



34 PTS / 10 REB / 7 AST / 3 BLK@AntDavis23 & les @Lakers l'emportent 109-102 lors du Game 2! #LakeShow revient à [1-1] #NBAPlayoffs



Game 3 | Nuit de jeudi à vendredi, 4H00, NBA LP pic.twitter.com/6mYE26aIRH — NBA France (@NBAFRANCE) May 26, 2021

Les Lakers ont toujours été devant au score et ont su rester solides lorsque les 3-points (8/26) de Phoenix tombaient dedans pour revenir à égalité au début du quatrième quart-temps. Los Angeles a pu compter sur le scoring de ses joueurs, 4 Angelinos finissent à 15 points ou plus (Schröder, James, Davis, Drummond) alors que seulement trois joueurs de Phoenix dépassent les 10 points. A noter le gros match de Devin Booker à 31 points, 1 rebond et 3 passes. La série est à égalité à 2-2, le prochain match est dans la nuit de jeudi à vendredi au Staples Center de L.A.

Les Mavericks se sont encore imposés (127-121) sur le parquet des Clippers grâce, une nouvelle fois, à un énorme Luka Doncic. Après en avoir planté 31 dans le match 1, le Slovène s'est amusé avec la défense de L.A. avec 39 points à 16/29 aux tirs, 7 rebonds, 7 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 38 minutes de jeu. Dallas a pris le dessus sur les Clippers dans le deuxième quart-temps en étant parfois mené durant quelques séquences mais grâce à l'énorme partie de Doncic, Dallas est toujours repassé devant et a même très souvent compté 6-7 points d'avance.

#MFFL #MFFL #MFFL



Luka Doncic: 39 PTS, 7 REB, 7 AST

Tim Hardaway Jr.: 28 PTS, 6x 3PM

Kristaps Porzingis: 20 PTS, 3 STL, 2 BLK



Les @DallasMavs l'emportent 127-121 et mènent [2-0] face aux Clippers!



Game 3 | Nuit de vendredi à samedi, 3H30#NBAPlayoffs pic.twitter.com/3F3VjLgfgG — NBA France (@NBAFRANCE) May 26, 2021

En face, les deux stars de l'équipe étaient au rendez-vous, 41 points pour Kawhi Leonard et 28 pour Paul George. Mais hormis ces deux joueurs, le reste de l'effectif n'a pas eu l'impact espéré, pas autant que celui de Dallas. Nicolas Batum finit lui avec 9 petits points et 3 rebonds en 19 minutes. Outre Doncic, Porzingis, Hardaway Jr. et Kleber combinent à eux trois 61 points. Les Texans prennent donc le large avant d'aller jouer à la maison. Prochain match dans la nuit de vendredi à samedi à Dallas.

Enfin, les Nets recevaient de nouveau les Celtics de Boston au Barclays Center. Et cette rencontre a encore été très compliquée pour Evan Fournier et les siens car ils n'ont jamais inquiété l'équipe des Nets. L'armada de Brooklyn a sèchement battu Boston 130 à 108. Jayson Tatum a du sortir en début de troisième quart-temps, touché à l'oeil. Evan Fournier a eu du mal en défense face à James Harden et Kyrie Irving, il finit la rencontre avec 16 points, 1 rebond et 2 interceptions en 27 minutes de jeu. En face, le trio Harden - Durant-Irving combine 61 points.

#BrooklynTogether ! !



Kevin Durant: 26 PTS, 8 REB, 5 AST, 4 BLK

James Harden: 20 PTS, 7 AST

Joe Harris: 25 PTS, 7 3PM (#NBAPlayoffs career highs)



Les @BrooklynNets l'emportent 130-108 et mènent désormais 2-0 face à Boston



Game 3 | Nuit de vendredi à samedi, 2H30 pic.twitter.com/XRN4p3eC1n — NBA France (@NBAFRANCE) May 26, 2021

A noter le gros match du shooteur Joe Harris qui finit à 25 points (son record en playoffs) grâce à son 7/10 à trois points. Brooklyn s'impose donc une nouvelle fois et ira jouer à Boston dans la nuit de dimanche à lundi pour une match 3.

