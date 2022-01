Les Los Angeles Lakers acquièrent les droits de Louis Labeyrie

Drafté en 57e position de la Draft 2014 par les Indiana Pacers, Louis Labeyrie (2,09 m, 29 ans) avait aussitôt été envoyé aux New York Knicks. Depuis, l'intérieur français n'a pas joué sur place, hormis lors de Summer Leagues (14 rencontres disputées lors de trois éditions). Toutefois, ses droits NBA appartenaient toujours à la franchise de la Grosse Pomme, jusqu'à aujourd'hui.

Ceux-ci ont été transférés aux Los Angeles Lakers, dans un échange concernant Denzel Valentine (envoyé aux Knicks), Rajon Rondo (qui débarque à Cleveland), de l'argent (1,1 million de dollars) et des droits sur deux joueurs draftés. A bientôt 30 ans (le 11 février), difficile de croire cependant que Louis Labeyrie, qui vit sa quatrième saison à Valence, en Espagne, ait comme projet de se lancer dans une carrière NBA.



