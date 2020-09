Les Los Angeles Lakers en finale de conférence Ouest

NBA

Crédit photo : Lakers

Sans trembler, les Los Angeles Lakers ont battu les Houston Rockets 119 à 96 dans le match 5 de la demi-finale de conférence Ouest. C'est leur quatrième victoire, ce qui leur permet d'accéder au tour suivant, la finale de la conférence Ouest. De duel il n'y a pas eu dans ce match puisque les Californiens menaient 35 à 20 après un quart-temps dans la bulle d'Orlando. LeBron James (29 points, 11 rebonds et 7 passes décisives), Anthony Davis (13 points, 11 rebonds et 4 passes décisives) & co retrouveront le vainqueur de l'autre demi-finale qui oppose les Los Angeles Clippers aux Denver Nuggets. Pour le moment, les Clippers mènent 3 victoires à 2.