Les Mavericks de Ntilikina menés 2 à 0 par Golden State

NBA

Largement battus lors du match 1 mercredi soir, les Dallas Mavericks ont été plus performants ce vendredi soir sur le match 2. Cependant, ils n'ont pas réussi à battre les Golden State Warriors. Longtemps devant, avec un Luka Doncic des grands soirs (42 points à 12/23 aux tirs et 8 passes décisives en 38 minutes), les Texans se sont fait déborder par Stephen Curry (32 points à 11/21, 8 rebonds et 5 passes décisives en 37 minutes) en deuxième mi-temps. Utilisé 4 minutes en sortie de banc, Frank Ntilikina (0/3 aux tirs) n'a pas pu peser (-10 au +/-). La série va se délocaliser à Dallas pour les matche 3 (ce dimanche) et 4.