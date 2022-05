Les Mavericks de Ntilikina menés 3 à 0 par Golden State

NBA

Battus à deux reprises à San Francisco par les Golden State Warriors en finale de conférence Ouest, les Dallas Mavericks espéraient pouvoir accrocher un premier succès à domicile. Mais non, pas encore. Les Texans se sont inclinés 109 à 100 chez eux lors du match 3 et ils sont désormais menés 3 victoires à 0. Une nouvelle fois dominés au rebond (47 prises à 33), les Mavs n'ont pas trouvé d'alternatives à Luka Doncic (40 points à 11/23 aux tirs), Jalen Brunson (20 points à 7/12) et Spencer Dinwiddie (26 points à 7/13), à l'image de l'ailier Reggie Bullock (0/10 aux tirs). Ainsi, Frank Ntilikina a fait un passage de 4 minutes (0/1 aux tirs et 1 passe décisive) en fin de premier quart-temps) mais n'est pas parvenu à peser. Du côté des Warriors, Stephen Curry s'est régalé (31 pints à 10/20 aux tirs et 11 passes décisives) au même titre qu'Andrew Wiggins (27 points à 11/20 et 11 rebonds), auteur du dunk des playoffs sur Luka Doncic. L'équipe de Steve Kerr pourra conclure la série mardi soir.