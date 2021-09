Les Memphis Grizzlies offrent leur deuxième two-way contract à Yves Pons

Après s'être croisés sur les parquets de la région PACA, avoir été coéquipiers au Pôle France, Yves Pons (1,98 m, 22 ans) et Killian Tillie seront maintenant coéquipiers aux Memphis Grizzlies. Comme ce dernier, le poste 3-4 sorti de l'Université du Tennessee à l'issue de la saison 2020-2021 s'est engagé pour la franchise du Tennessee sous la forme d'un "two-way contract". Le Bucco-Rhodanien alternera donc entre la franchise NBA et celle évoluant en G-League, le Memphis Hustle. Défenseur d'élite, Yves Pons soit stabiliser son adresse extérieure pour s'affirmer dans la grande ligue.

The @memgrizz today announced the team's 2021 training camp roster.



Memphis converted Yves Pons to a two-way contract and signed Shaq Buchanan and Sean McDermott. In addition, the Grizzlies waived Carsen Edwards and Daniel Oturu. pic.twitter.com/NzB4tYwzl7