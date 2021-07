Les Memphis Grizzlies protègent Killian Tillie

Longtemps blessé au pied et apparu seulement 18 fois sur les parquets NBA la saison passée pour sa saison rookie, dont une titularisation lors du dernier match de saison régulière face au Sacramento Kings (16 points, 6 rebonds en 38 minutes), Killian Tillie (2,06 m, 23 ans) s'est vu offrir une « qualifying offer » de la part de sa franchise, les Memphis Grizzlies. De ce fait, il est un agent libre protégé, c'est-à-dire que sa formation du Tennessee peut s'aligner sur n'importe quelle offre si l'intérieur français est sollicité. Un message positif envoyé par Memphis qui compte sur le Parisien. Killian Tillie va participer aux Summer League (ligues d'été), dont la première va avoir lieu à Las Vegas dans quelques jours. Avec Yves Pons et Olivier Sarr, il y aura au total 3 Français dans les Summer League les Memphis Grizzlies.

