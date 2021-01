Les Nets de Luwawu-Cabarrot explosent Utah, Batum marque 21 points mais les Clippers s'inclinent

NBA

L'ambiance n'était pas à la fête dans le vestiaire du Jazz mardi soir. Utah venait de perdre de 34 points contre les Brooklyn Nets (130-96). Sans Kevin Durant (cas contact), Kyrie Irving a pris les choses en main. Au bout d'un quart-temps, il avait marqué 18 points et les Nets menaient 35-14. Rudy Gobert (10 points à 3/10 aux tirs, 11 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres en 27 minutes) & co ne sont jamais revenus. Le pivot a été dominé par Jarrett Allen, auteur de 19 points à 8/9 aux tirs et 18 rebonds pour son retour dans le cinq. Timothé Luwawu-Cabarrot s'est encore illustré en sortie de banc (11 points à 5/9 et 3 rebonds en 11 minutes).

En égalant leur nombre de 3-points marqués sur un match NBA (20, dont 8 pour Patty Mills, auteur de 27 points), San Antonio s'est imposé chez les Los Angeles Clippers 116 à 113. Les Texans ont pris le large en première mi-temps avant que les Californiens, privés de Paul George (blessé à la cheville), ne marquent 40 points dans le troisième quart-temps. Mais San Antonio est tout de même parvenu à l'emporter. Pourtant, Nicolas Batum a cumulé 21 points à 8/12 aux tirs (2/5 à 3-points), 9 rebonds et 3 passes décisives en 36 minutes. Le capitaine de l'équipe de France n'avait pas marqué autant de points en NBA depuis le 15 décembre 2018.