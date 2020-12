Les Nets de Timothé Luwawu-Cabarrot se relancent, Nicolas Batum et les Clippers enchaînent

NBA

Les Clippers enchaînent les succès depuis le début de saison et Nicolas Batum a du temps de jeu. Cette nuit, face à Portland son ancienne franchise, le Normand est resté 26 minutes sur le parquet du Staples Center pour 11 points dont 2/2 à 3-points, 5 rebonds et 3 passes avec la victoire à la clé (128-105). Retour en image sur ses meilleures actions.

Après deux défaites de rang contre Charlotte et Memphis, Brooklyn s'est imposé contre Atlanta dans un festival offensif (145-141) porté par un Kevin Durant au bord du triple double : 33 points, 11 rebonds et 8 passes. Avec le même temps de jeu que Batum, Timothé Luwawu-Cabarrot n'a inscrit que 3 points et délivré 3 passes décisives.

Les résultats de la nuit :