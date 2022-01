Les New York Knicks échangent les droits de Louis Labeyrie

Drafté en 57e position de la Draft 2014 par les Indiana Pacers, Louis Labeyrie (2,09 m, 29 ans) avait aussitôt été envoyé aux New York Knicks. Depuis, l'intérieur français n'a pas joué sur place, hormis lors de Summer Leagues. Toutefois, ses droits NBA appartenaient toujours à la franchise de la Grosse Pomme, jusqu'à aujourd'hui. Selon ESPN, celle-ci les a inclus dans l'échange avec les Los Angeles Lakers et les Cleveland Cavaliers concernant Denzel Valentine (envoyé aux Knicks), Rajon Rondo (qui débarque à Cleveland), de l'argent (1,1 million de dollars) et des droits sur deux joueurs draftés. A bientôt 30 ans (le 11 février), difficile de croire cependant que Louis Labeyrie, qui vit sa quatrième saison à Valence, en Espagne, ait comme projet de se lancer dans une carrière NBA.



Knicks are acquiring Denzel Valentine in a three-way deal with Lakers and Cavs for $1.1M, two draft-rights players for the draft rights to Louis Labeyrie, sources tell ESPN. Knicks will make a decision today on keeping Valentine or providing him opportunity to sign elsewhere.