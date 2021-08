Les New York Knicks libèrent Frank Ntilikina

Les conditions pour un départ de Frank Ntilikina des Knicks sont réunies. Selon le journaliste du New York Post, Marc Berman, New York a refusé de soumettre une "qualifying offer" de 8,3 millions de dollars la saison au meneur international français. Autrement dit, le Strasbourgeois devient agent libre. Dès lundi, il peut s'engager avec n'importe quelle franchise.

Peu utilisé par Tom Thibodeau la saison passée (3,3 points en 11 minutes), le deuxième Français le plus haut drafté de l'histoire (8e position en 2017), n'a jamais réussi à s'imposer comme un meneur titulaire dans la mythique franchise new-yorkaise. Après une saison rookie prometteuse (5,9 points à 36,4% de réussite aux tirs, 2,3 rebonds et 3,2 passes décisives), le natif d'Ixelles a vu son temps de jeu décroître au fil des années. Son profil de meneur gestionnaire et fort défenseur pourrait séduire certaines franchises.

Frank Ntilikina, longest-tenured Knicks, going to be an unrestricted free agent. Knicks didn’t submit a qualifying offer at 5 pm deadline, taking off restricted tag. Could still re-sign him.