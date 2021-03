Les New York Knicks libèrent Vincent Poirier

Envoyé à New York dans l'échange à trois franchises avec Philadelphie et Oklahoma City, Vincent Poirier (2,13 m, 27 ans) ne jouera pas pour les Knicks. Selon Adrian Wojnarowski, le pivot va être libéré. L'international français se retrouvera ainsi sans contrat.

Une aubaine pour jouer avant les Jeux olympiques ?

Reste à savoir s'il parviendra à retrouver un autre employeur dans la grande ligue nord-américaine ou s'il pourra finir la saison en Europe. Par exemple, son ancien club Baskonia cherche un pivot au statut bosman ou cotonou afin de remplacer Tonye Jekiri, blessé. Néanmoins, Vincent Poirier ne peut pas être qualifié pour jouer en EuroLeague sur la fin de saison, la date limite du 28 février étant passée. Quoi qu'il en soit, rejouer à haut-niveau serait une bonne chose pour le natif de Clamart qui n'est entré en jeu qu'à 10 reprises chez les Sixers, pour moins de 4 minutes en moyenne.

A plus long terme, le meilleur rebondeur de la saison 2018-2019 d'EuroLeague n'aura pas de mal à retrouver un gros contrat en Europe, où sa cote est élevée.

The Knicks are planning to waive 7-footer Vincent Poirier, who arrived from Sixers in the three-team deal with Oklahoma City, sources tell ESPN.