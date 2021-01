Les personnalités influentes du basket français : n°2, Evan Fournier

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

15 septembre 2019. Evan Fournier est là, sur le podium de la Coupe du Monde, plus bas que ne le sont les champions du monde espagnols et les finalistes argentins. L'ancien gamin de Charenton pourrait afficher sa joie d'avoir confirmé sa place dans le top 3 mondial. Mais non, il ne s'en satisfait pas de cette deuxième médaille de bronze. Lui voulait l'or.

Leader offensif des Bleus sur toute la compétition, l'arrière a également insufflé sa rage de vaincre et dévoilé un investissement défensif qui lui permet désormais d'être un joueur impactant des deux côtés du parquet. Dans la vie de groupe, l'arrière du Magic d'Orlando est également omniprésent comme l'un des leaders du groupe, aux côtés de son ami Rudy Gobert et du vétéran Nicolas Batum.

Evan Fournier a un caractère bien trempé mais la tête sur les épaules. A 28 ans, il est un joueur NBA référencé (plus de 18 points de moyenne dans une équipe du Top 8 à l'Est en 2019-2020) même s'il a encore un palmarès vierge outre-Atlantique, lui qui est obsédé par la victoire.

Il n'a jamais décliné une sélection en équipe de France A

Personnage haut en couleurs, le Francilien est loin d'avoir un comportement aseptisé à l'heure où les joueurs de très haut-niveau doivent se montrer lices et confier leur communication à des professionnels du secteur. Sur son compte Twitter, il n'hésite pas à donner son avis, échanger avec les internautes autour de sujets variés, s'offusquer quand des éléments de l'actualité lui déplaisent. Avec son genre bien à lui. Par ailleurs, il s'est lancé dans l'aventure Hoops Factory aux côtés de Gilles Bravo et reste associé malgré la reprise de la Fédération française de basketball.

Après une époque marquée par les forfaits d'un ou de plusieurs joueurs sur les compétitions internationales chaque année, Evan Fournier n'a lui jamais fait de faux bonds. Et s'il n'a pas été convoqué en Bleu en 2013 et 2016, qu'il n'a pas de suite le rôle souhaité en équipe nationale, ne cachant jamais le fond de sa pensée quant au staff, il n'a jamais décliné d'invitation. Encore en octobre, il avait indiqué au staff des Bleus qu'il souhaitait participer à la fenêtre internationale de fin novembre, à Pau. Mais il n'avait pas pu, la NBA ayant refusé de libérer ses joueurs pour ces rencontres. Dommage, mais la fibre Bleu est là. Jusqu'à remporter une médaille chez lui à Paris en 2024 ? Il vous dira oui, mais à une condition : que le métal soit doré.

