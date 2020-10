Les personnalités influentes du basket français : n°7, Rudy Gobert

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Trois. C'est le nombre de Français qui sont parvenus à être All-Star en NBA. Rudy Gobert (2,15 m, 28 ans) est le troisième. En février, peu avant la suspension de la saison 2019/20, le Picard y est enfin parvenu. Car voilà plusieurs saisons déjà qu'il brille dans la ligue nord-américaine. Nommé deux fois meilleur défenseur de la saison, il est l'une des pièces maîtresses du Jazz d'Utah, une franchise performante de la cote Ouest. Alors forcément, Rudy Gobert est un joueur reconnu dans le monde entier. Sa taille et son envergure aliés à sa mobilité et ses qualités athlétiques l'ont rendu très efficace défensivement parlant. A tel point que nombre de franchises ont cherché à se doter d'un joueur au profil similaire.

Son influence s'exerce par ce biais-là, la reconnaissance des basketteurs français dans la meilleure ligue du monde, mais aussi par ses performances en équipe nationale. Avec lui, les Bleus se sont hissés sur le podium de la Coupe du Monde en 2014 (avec une performance majeure en quart de finale contre l'Espagne et un duel gagné par le tout jeune Gobert contre Pau Gasol) et en 2019 (avec là-aussi un acte majeur des Bleus et de Gobert en quart de finale, face aux Etats-Unis), sans oublier à l'Euro 2015 en France. Des performances qui ont permis de faire parler du basketball française sur la scène médiatique nationale mais surtout de l'installer parmi les meilleures nations mondiales.

Concernant ses actions hors-terrain dans le monde du basketball, Rudy Gobert est resté proche du club où il a passé ses années en centre de formation et a démarré sa carrière professionnelle (on se souvient son entrée en quart de finale de la Semaine des As en 2011 à Pau), Cholet Basket. Il est le parrain de ce qui est appelé "l'Académie Gauthier", soit son centre de formation. Il refuse pour le moment de devenir dirigeant-actionnaire d'un club professionnel, comme l'ont fait ses compatriotes Tony Parker, Nicolas Batum ou même Boris Diaw et Ronny Turiaf, car cela demande du temps et surtout d'être sur place, mais il avait investi dans les salles de basketball Hoops Factory.

Le classement BeBasket 2020 des personnalités les plus influentes du basketball français :