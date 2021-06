Les Phoenix Suns mènent 2-0 contre Denver

NBA

Crédit photo : Motion Station

Après le premier match qui a vu Denver s'incliner, Phoenix a battu pour la deuxième fois Denver pour prendre un peu plus le contrôle dans la série. Les Suns mènent désormais 2-0 dans la demi-finale à l'Ouest après leur victoire 123-98. Le tout nouveau MVP de la saison régulière Nikola Jokic n'a rien pu faire face au collectif des Suns qui évoluait à domicile. Le pivot serbe termine le match avec 24 points à 9/17 aux tirs, 13 rebonds, 6 passes et 1 interception en 30 minutes de jeu. En face, les Suns ont pu compter sur leurs titulaires, six ayant fini à 10 points ou plus. Dès le début du match, les Suns ont pris le contrôle et ont mené au score, installant un léger écart de 7-8 points. Phoenix a terminé la première mi-temps avec 10 points d'avance, 52-42. Les Nuggets restaient à distance de la franchise de l'Arizona grâce aux 11 points de Michael Porter Jr et aux 10 unités de Will Barton, précieux en première mi-temps. En seconde mi-temps, les Suns ont accéléré à l'image de Jae Crowder à 11 points et son 3/4 à 3-points. Chris Paul a effectué un travail phénoménal et alimenté toute son équipe en bons ballons. CP3 termine avec 17 points, 5 rebonds, 15 passes, 1 contre et surtout 0 perte de balles.

Chris Paul, premier joueur à 15 PTS / 15 AST / 0 TOV lors d'un match de #NBAPlayoffs depuis...



Chris Paul en 2014, qui était le premier depuis…



Chris Paul en 2008.#ThatsGame | @CP3 | @Suns pic.twitter.com/DAgv0MrFoO — NBA France (@NBAFRANCE) June 10, 2021

Les Suns étaient même à +21 à 6 minutes 50 de la fin du troisième acte grâce à Mikal Bridges (16 points) et DeAndre Ayton (15 points, 10 rebonds) qui punissait la raquette de Denver. Chris Paul continuait lui de distribuer des caviars, les Nuggets ne trouvant pas les options pour résister, avec 25 points de retard dès le début du dernier quart-temps grâce à l'énergie de Torrey Craig (10 points). Phoenix, également très adroit à 3-points (47,4% de réussite) a conservé son avance pour l'emporter 123-98. Ils mènent désormais 2 victoires 0 contre Denver. Le match 3 aura lieu dans le Colorado vendredi soir.

