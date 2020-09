Les Rockets surprennent les Lakers d'entrée, les Bucks au bord de l'élimination face au Heat

NBA

Comme au premier tour (victoire 4-1 face aux Blazers), les Los Angeles Lakers s'avançaient en favoris pour le début de leur demi-finale de Conférence face aux Houston Rockets. Surtout que James Harden et ses coéquipiers avaient dû batailler jusqu'au match 7 pour se défaire d'OKC au premier tour. Mais, comme face à Portland, LeBron James (20 points, 8 rebonds, 7 passes) et ses coéquipiers se sont fait surprendre d'entrée de série, s'inclinant 112-97. Parfois étonnamment effacé offensivement face au Thunder, Harden a cette fois dominé, signant 36 points, bien épaulé par Russell Westbrook (24 points) et Eric Gordon (23 points).

À l'Est, l'équipe numéro 1 de la saison NBA est au bord du gouffre dès le deuxième tour. Favoris pour le titre, les Milwaukee Bucks sont désormais menés 3-0 par le Miami Heat et son rutilant collectif, vainqueur 115-110 dans la nuit de vendredi à samedi. Alors qu'ils semblaient bien dans le coup, Giannis Antetokounmpo (21 points, 16 rebonds, 9 passes, mais 0/7 à 3 points) ont explosé dans le dernier quart, encaissant un 40-13 fatal. Côté Heat, Jimmy Butler continue de montrer la voie (30 points, 7 rebonds, 6 passes).