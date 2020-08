Les San Antonio Spurs vont manquer les playoffs pour la première fois depuis 1997

NBA

Crédit photo : San Antonio Spurs

1997. À l'époque, aucun Français n'avait encore mis les pieds en NBA. En Pro A, le PSG de Charles Biétry et Richard Dacoury était sacré champion. 1997, c'est la dernière fois que les Spurs de San Antonio regardaient les playoffs NBA depuis chez eux. Ils se sont ensuite qualifiés pour les phases finales 22 saisons d'affilée, engrangeant 5 titres au passage, dont 4 pour Tony Parker. Cette incroyable série a pris fin la nuit dernière, et les Texans n'ont même pas pu défendre leurs chances de passer.

En effet, la victoire de Memphis, face à des Bucks privés d'Antetokounmpo et peu concernés, avait assuré aux Grizzlies leur place dans le play-in (tour de barrage opposant le 8e au 9e) et éliminé la franchise du légendaire Gregg Popovich avant même son match contre Utah (finalement perdu). Et Memphis affrontera Portland, vainqueur des Nets d'un très bon Timothé Luwawu-Cabarrot (19 points à 7/13 dont 5/9 à 3 points et 8 rebonds). Autre conséquence, les Phoenix Suns, pourtant invaincus dans la bulle (8-0) après un dernier succès contre Dallas, sont aussi éliminés.

Dans les autres matchs de la nuit, à noter que Vincent Poirier a disputé ses premières minutes à Orlando, lors de la défaite des Celtics (qui n'ont plus rien à perdre et font tourner) face aux Washington Wizards. Le pivot des Bleus a inscrit 2 points, pris 9 rebonds et effectué 3 contres en 16 minutes. Evan Fournier (Orlando Magic) et Rudy Gobert (Utah Jazz) ont été ménagés par leurs équipes.