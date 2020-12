Les Spurs recrutent London Perrantes

NBA

Crédit photo : Sébastien Grasset

Bien plus à l'aise à Cholet (12,2 points à 39% et 6,1 passes décisives en 23 rencontres) qu'à Limoges (5,7 points à 35% et 5,8 passes décisives en 9 matchs) en 2018/19, London Perrantes (1,87 m, 26 ans) ne semble pas vouloir épouser une trajectoire européenne. Le Californien a bien donné une nouvelle chance au Vieux Continent l'année dernière en rejoignant le Bahcesehir Istanbul mais l'expérience fut de courte durée (4,5 d'évaluation en 6 matchs).

Depuis, son nom n'apparait que sur le marché américain : il a officié la saison dernière en G-League, avec le Capital City Go-Go, et il vient de parapher un contrat Exhibit-10 (une sorte de porte d'entrée vers un "two-way contract") avec les San Antonio Spurs. Il devrait logiquement être libéré dans les heures qui viennent afin de renforcer la franchise de G-League affiliée, Austin.

Aperçu à 13 reprises en NBA avec les Cleveland Cavaliers en 2017/18, London Perrantes a déjà appartenu aux Spurs par le passé. Tout juste sorti de l'université, il avait disputé trois matchs de présaison avec l'équipe de Gregg Popovich en 2017 avant de participer à la Summer League avec eux l'année suivante.