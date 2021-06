Les Suns "sweepent" Denver avec un immense Chris Paul, Milwaukee égalise contre Brooklyn

NBA

On connaît le premier qualifié pour les finales de conférence en playoffs NBA. Il s'agit des Phoenix Suns. La franchise de l'Arizona s'est imposée dans le Colorado 125 à 118 lors du match 4 de la série, s'imposant ainsi par 4 victoires à 0. La rencontre a été marquée par l'expulsion de Nikola Jokic dans le troisième quart-temps. Le MVP de la saison régulière a tenté de réveiller son équipe, alors menée 83 à 75, avec une grosse faute sur Cameron Payne. Celle-ci a été requalifiée en "faute flagrande de niveau 2", entraînant son expulsion.

Jokic got ejected after this hard foul on Payne pic.twitter.com/EvG1Dfvuub — Bleacher Report (@BleacherReport) June 14, 2021

Derrière, sans le Joker, Denver n'a pas réussi à revenir face à des Suns portés par leur duo d'arrières Chris Paul - Devin Booker. A l'heure où le tir à 3-points est roi, CP3 a réussi l'exploit de finir à 37 points en ne tirant qu'à 2-points (14/19). Booker a ajouté 34 points à 11/25 aux tirs (dont 2/8 à 3-points) et Phoenix s'est qualifié pour sa première finale de conférence depuis 2010. Les joueurs de Monty Williams vont désormais pouvoir se reposer puisque la série entre Utah et les Los Angeles Clippers (le Jazz mène 2 victoires à 1) promet de durer encore un peu.

A l'Est, la demi-finale entre Milwaukee et Brooklyn s'enlisent. Les Bucks ont égalisé à 2 victoires partout, après avoir remporté le match 4 chez eux 107 à 96. Menés 34 à 23 en début de deuxième quart-temps, Giannis Antetokounmpo & co ont passé un 21-4 aux Nets pour prendre le contrôle de la partie. Déjà privée de James Harden, l'équipe de Steve Nash a du se passer de Kyrie Irving à partir du deuxième quart-temps, ce dernier s'étant tordu la cheville après être retombé sur le pied d'Antetokounmpo. Parfois seuls, Giannis Antetokounmpo (34 points à 14/26 et 12 rebonds) et Khris Middleton (19 points à 7/15, 4 rebonds et 8 passes décisives) ont cette fois été bien aidés par le reste de l'équipe (quatre joueurs entre 8 et 14 points). En face, c'est Kevin Durant (28 points à 9/25, 13 rebonds et 5 passes décisives) qui s'est lui retrouvé un peu esseulé avec les absences des deux autres superstars. Timothé Luwawu-Cabarrot est entré 4 minutes pour 3 points à 1/3 pour les Nets. En 2 minutes de jeu, Axel Toupane a également inscrit 3 points, réussissant sa seule tentative derrière l'arc. Prochain match mardi, à Brooklyn.