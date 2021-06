Les Suns brillent, les Sixers en force

NBA

Les Phoenix Suns font un pas de plus vers la finale de conférence Ouest. Victorieux de Nikola Jokic (32 points à 13/29 aux tirs, 20 rebonds et 10 passes pour 41 d'évaluation) et des Denver Nuggets (116-102), les protégés de Monty Williams mènent désormais 3 à 0 en demi-finale de conférence. Un nouveau succès acquis notamment grâce au duo Devin Booker (28 points à 11/23 aux tirs ,4 passes et 6 rebonds pour 23 d'évaluation en 40 minutes) - Chris Paul (27 points à 9/16 aux tirs, 6 rebonds et 8 passes pour 35 d'évaluation en 37 minutes).

Joel Embiid proche d'un triple double

Les Philadelphie Sixers sont eux parvenus à reprendre l'avantage du parquet à la State Farm Arena des Atlanta Hawks en s'imposant 127 à 111 dans la troisième manche (2-1). Portée par un Joel Embiid proche du triple-double (27 points à 7/14 aux tirs, 9 rebonds et 8 passes pour 36 d'évaluation en 34 minutes), la formation pennsylvanienne a toujours été sous contrôle.