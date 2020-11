Les Toronto Raptors n'oublient pas Nando De Colo

Bien implanté en EuroLeague depuis 2014, Nando De Colo (1,96 m, 33 ans) a toujours une porte ouverte en NBA, chez les Toronto Raptors. Comme chaque année, la franchise canadienne va lui proposer une qualifying offer, ce qui leur permet de conserver leurs droits prioritaires sur leur ancien joueur, si un jour celui-ci se décidait à retenter sa chance outre-Atlantique, chose qui apparaît de moins en moins probable.

Bobby Webster suggests the Raptors will be issuing a qualifying offer to retain the RFA rights to Nando De Colo shortly.