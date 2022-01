Les Warriors stoppent le Jazz malgré Rudy Gobert

NBA

En pleine bourre, le Jazz d'Utah recevait le leader de toute la NBA ce samedi 1er janvier, les Golden State Warriors. L'équipe de Quin Snyder n'est pas parvenue à prendre le dessus sur Stephen Curry (28 points et 9 passes décisves) & co. Pourtant, grâce à un énorme troisième quart-temps (41-22), les locaux avaient pris l'avantage. Mais le collectif de Steve Kerr a fait la différence dans le final, avec un impeccable 13/18 aux tirs - dont 11 paniers consécutifs à une passe décisive - et Andre Iguodala a plié le match à 40 secondes de la fin sur un panier à 3-points. Si Rudy Gobert a répondu présent (20 points à 9/10 aux tirs, 19 rebonds, 2 passes décisives et 0 contre en 35 minutes, meilleur +/- du Jazz avec +10), Donovan Mitchell a été maladroit (4/19 aux tirs). Après avoir gagné contre Phoenix à Noël, les Warriors ont encore dominé l'un des outsiders de la conférence Ouest. Pour Utah, c'est une septième défaite à domicile, contre 14 victoires.

2022, Rudy est toujours



20 POINTS

19 REBONDS



Le Jazz s'incline 123-116 face à Golden State pic.twitter.com/ARsETZNT51 — NBA France (@NBAFRANCE) January 2, 2022

Un seul autre joueur français est entré en jeu ce samedi, il s'agit de Petr Cornelie en toute fin de match à Houston (3 minutes). Le temps de réussir sa tentative à 3-points, de prendre 1 rebond, mais aussi de perdre 2 ballons et de commettre 2 fautes.