Les Wizards de Washington se qualifient pour les playoffs et éliminent Indiana

NBA

Washington, huitième de saison régulière, a affronté sur son parquet les Pacers lors du dernier match des play-in à l'Est. Après avoir perdu contre Boston, la franchise de la capitale fédérale a reçu Indiana, vainqueur de Charlotte lors du dernier match. Et les coéquipiers de Russell Westbrook n'ont pas eu de mal à se défaire des Pacers, le match s'étant fini avec 27 points d'écart, 142 à 115. Les Wizards ont su aller chercher cette victoire et surtout la qualification qui les place au premier tour des playoffs face au numéro un de la saison, les Sixers de Philadelphie.

Un match contrôlé tout le long

Les Wizards n'ont jamais été trop inquiétés par les Pacers. Après un premier quart-temps très serré, 30-29 pour Washington, les Pacers ont été distancés au score par Russell Westbrook qui termine avec 18 points, 8 rebonds et 15 passes décisives. A la mi-temps, les Wizards menaient de 14 points (52-66). Magré un gros match du duo Brogdon-Sabonis (24 points pour le premier et triple-double pour le seconde avec 19 points, 11 rebonds et 10 passes), Indiana s'est laissé déborder en seconde mi-temps et a compté jusqu'à 38 points de retard. Cette victoire de Washington D.C. est aussi due grâce à leur grosse adresse. Sur ce match, les Wizards ont tiré à 50% de réussite à 3-points et 58,1% à 2-points. Bradley Beal et ses 25 points ont fait beaucoup de mal à Indiana.

Deal. Beal. @RealDealBeal23 score 25 PTS en 3 QT, 16 dans le 3ème. #GatoradePlayIn



Les @WashWizards l'emportent 142-115 et sont en #NBAPlayoffs!



WAS devient #8 à l'Est et retrouve les Sixers, #1

RDV dimanche soir à partir de 19H00! pic.twitter.com/Tk1DDnIS4K — NBA France (@NBAFRANCE) May 21, 2021

Dans la raquette, Washington a maltraité la défense des Pacers avec 72 points inscrit dans la peinture contre 40 pour Indiana. C'est aussi une victoire collective car six joueurs des Wizards terminent à 10 points ou plus. Les Wizards ont donc réussi (142-115) à se qualifier pour le premier tour des playoffs contre Joel Embiid et ses Sixers.