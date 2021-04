Luca Vildoza (Baskonia) pourrait rejoindre les New York Knicks très bientôt

NBA

Crédit photo : Navidad ACB

Selon Chema de Lucas, Luca Vildoza (1,90 m, 25 ans) pourrait rejoindre Facundo Campazzo et Gabriel Deck dans la ligue Américaine. Le meneur de Baskonia est pressenti pour rejoindre des New York Knicks en pleine rédemption. Le transfert pourrait bien se faire très bientôt.

ÚLTIMA HORA: Los Knicks preparan un último intento para incorporar YA a Luca Vildoza #NBA — Chema de Lucas (@chemadelucas) April 28, 2021

Cette saison, le meneur vaut 10,1 points à 41% de réussite aux tirs avec 2 rebonds, 3,4 passes décisives et 1,6 interception de moyenne. Il a été un des bourreaux des Français lors de la demi-finale de Coupe du Monde en 2019 avec ses 10 points, 4 rebonds et 3 passes décisives en 15 minutes de jeu. Et il pourrait de nouveau passer devant un Français car Frank Ntilikina (1,96 m, 22 ans), qui évolue au même poste à NYC, a du mal à quitter le banc des Knicks depuis plusieurs semaines. L'Alsacien a joué 1 minute sur les 5 derniers matches de son équipe.

Pour le remplacer, Baskonia - tenant du titre en Liga Endesa - souhaite engager l'ancien meneur/arrière de Nanterre Dallas Moore.