Luka Dončić (Dallas) inapte pour le match 4 face aux Los Angeles Clippers ?

Gros coup dur pour les Dallas Mavericks. Vaincus lors du match 3 face aux Los Angeles Clippers (130-122) d'un très bon Kawhi Leonard (36 points et 9 rebonds), les Mavericks ont également perdu Luka Dončić, sur blessure. Le Slovène, sorti au cours du troisième quart-temps, souffre d'une blessure à la cheville gauche. En mode triple-double (13 points, 10 rebonds et 10 passes décisives), le champion d'Europe 2017 (notre photo) a essayé de revenir dans le quatrième quart-temps, en vain. Reste maintenant à savoir s'il sera apte pour le match 4 face aux Los Angeles Clippers.

Désormais, les hommes de Rick Carlisle sont menés 2-1 par les Los Angeles Clippers.

Luka Doncic heads to the locker room after turning his ankle pic.twitter.com/TKQ04xCf64