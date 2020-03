Luwawu-Cabarrot et les Nets font tomber Boston

NBA

Brooklyn n'était pas au mieux ces temps-ci (quatre défaites de suite) et le déplacement à Boston semblait ainsi compliqué. Ce qui s'est rapidement confirmé, avec un retard de 21 points (71-50) à la 31e minute. Mais mené par un énorme Caris Levert (51 points à 17/26 aux tirs), les Nets sont remontés puis se sont imposés 129 à 120 chez les Celtics après prolongation. C'est Levert, auteur de 37 de ses points dans le quatrième quart-temps et en prolongation, qui a arraché le temps additionnel sur trois lancers francs. Timothé Luwawu-Cabarrot a également eu son mot à dire. L'Azuréen a terminé avec 16 points à 4/11 aux tirs (2/9 à 3-points) et 8 rebonds en 31 minutes. Cette victoire fait un bien fou à Brooklyn dans la course aux playoffs.

Derrière, Ian Mahinmi et Nicolas Batum n'ont pas été utilisés dans les défaites de Washington D.C. et Charlotte contre Sacramento et San Antonio (pour la première de Tim Duncan sur le banc). Elie Okobo (3 points à 1/3, 2 rebonds et 2 interceptions en 14 minutes) a lui perdu avec Phoenix contre Toronto.