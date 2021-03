Luwawu-Cabarrot fait son retour pour le derby new yorkais, Batum très bon en sortie de banc

NBA

Arrêté depuis plusieurs matches à cause d'une blessure au genou gauche, Timothé Luwawu-Cabarrot a repris la compétition ce lundi dans le derby entre les Brooklyn Nets et les New York Knicks. Si "TLC" n'a joué que 2 minutes, les Nets l'ont emporté 117 à 112. Sorti du cinq majeur malgré les absences d'Elfrid Payton et Derrick Rose, Frank Ntililina a joué 16 minutes mais pas plus, à cause de 6 fautes (parfois très sévères, à voir ci-dessous). Il a également manqué ses 5 tirs mais aussi pris 3 rebonds, donné 1 passe décisive et volé 1 ballon.

Dans les autres rencontres, Killian Tillie est entré en jeu, "profitant" de la large défaite de Memphis à Phoenix (122-99). Il a manqué ses 2 tirs mais réussi 1 lancer franc. Sekou Doumbouya a également perdu face aux San Antonio Spurs (99-109), mais joué plus que d'habitude (5 points à 1/5 aux tirs et 2 rebonds en 14 minutes).

Utilisé en sixième homme plutôt que dans le cinq majeur, Nicolas Batum a joué 26 minutes et largement contribué à la victoire des Los Angeles Clippers à Dallas (99-109). L'ailier a cumulé 12 points à 4/6 à 3-points et 7 rebonds.