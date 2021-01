Luwawu-Cabarrot victorieux pour la première de James Harden aux Nets

NBA



Tout juste arrivée de Houston, James Harden a joué son premier match avec les Brooklyn Nets. L'arrière a réalisé un triple-double (32 points à 8/18 aux tirs, 12 rebonds, 14 passes décisives, 9 balles perdues et 4 interceptions) pour aider Kevin Durant (42 points) et l'emporter 122-115 contre Orlando. En sortie de banc, Timothé Luwawu-Cabarrot a joué 24 minutes pour 3 points à 1/4 et 2 rebonds. Du côté du Magic, Evan Fournier (dos) n'a toujours pas joué.

Chez une équipe de Miami qui déçoit pour le moment (7 défaites en 11 matches), Détroit s'est imposé facilement (100-120). L'occasion pour Sekou Doumbouya de pouvoir rejouer (6 points à 3/6 aux tirs et 3 rebonds en 17 minutes).

Enfin, Vincent Poirier n'était toujours pas sur la feuille de match pour la rencontre entre Memphis et Philadelphie (106-104).