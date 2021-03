Maledon complet face aux Spurs, Ntilikina confirme son adresse

NBA

Dans un processus de reconstruction, Oklahoma City reste compétitif. Ce jeudi, le Thunder a signé sa 15e victoire en 41 matches en s'imposant sur le parquet des San Antonio Spurs (102-107). Une nouvelle fois menée par Théo Maledon (7 points à 2/6 aux tirs, 7 rebonds et 5 passes décisives en 29 minutes), l'équipe de Mark Daigneault ont dominé les débats en deuxième mi-temps avec encore un grand Shai Gilgeous-Alexander (33 points).

Théo. !



Le tout récent sélectionné dans la Team World compile 7 PTS, 7 REB et 5 AST!



Théo Maledon & le @OKCThunder l'emportent 107-102 à San Antonio! #ThunderUp pic.twitter.com/sYFS5vZQOc — NBA France (@NBAFRANCE) March 5, 2021

A l'Est, un autre meneur français a confirmé et gagné. Il s'agit de Frank Ntilikina. Si Elfrid Payton (20 points, 6 rebonds, 4 passes décisives et 4 interceptions en 35 minutes) est revenu en jeu, Derrick Rose était encore forfait, et l'Alsacien a encore montré sa capacité à mettre dedans de loin (9 points à 3/4 aux tirs dont 3/3 à 3-points en 13 minutes). Il a ainsi contribué au 19e succès (en 37 rencontres) des Knicks, vainqueurs 114 à 104 chez les Pistons de Sekou Doumbouya (10 points à 4/7 et 1 rebond en 15 minutes).

Frank & Sekou! @FrankLikina: 9 PTS, 3-3 longue distance

Sekou Doumbouya: 10 PTS



Victoire des @NYKnicks 114-104! pic.twitter.com/HkivR9tO1L — NBA France (@NBAFRANCE) March 5, 2021

En revanche, les Los Angeles Clippers sont tombés chez à Washington D.C. (119-117) face au duo Russell Westbrook (27 points et 11 passes décisives) - Bradley Beal (33 points). Les Californiens sont remontés dans le money time mais ont échoué à 2 points. Nicolas Batum a manqué d'adresse (9 points à 2/10, 4 rebonds, 5 passes décisives, 3 balles perdues et 5 fautes en 30 minutes). Battus sur les trois derniers matches, les Clippers (24 victoires, 14 défaites) sont désormais quatrièmes à l'Ouest derrière Utah, Phoenix et les Lakers.

Enfin, Killian Tillie n'a pas joué lors de la courte défaite de Memphis contre Milwaukee (111-112).