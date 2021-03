Maledon décisif contre Houston, Orlando et Fournier n'enchaînent pas à Boston

NBA

Dimanche, Oklahoma City affrontait Houston qui restait sur 19 défaites de suite. Mais le Thunder devait faire sans son leader Shai Gilgeous-Alexander. En son absence, Luguentz Dort (23 points) et d'autres ont pris leurs responsabilités. De retour dans le cinq, Théo Maledon a été l'auteur des deux paniers décisifs en début de money-time pour donner la victoire aux siens, 114 à 112. Le Normand a fini avec 12 points à 4/12 aux tirs, 4 rebonds, 2 interceptions en 32 minutes.

Dans les autres rencontres, Philadelphie s'est imposé d'un petit point après prolongation à New York (100-101). En sortie de banc, Frank Ntilikina a joué 18 minutes pour 4 points à 1/3, 1 passe décisive et 2 balles perdues. Vincent Poirier n'a pas joué.

Timothé Luwawu-Cabarrot (Brooklyn), Adam Mokoka (Chicago) et Sekou Doumbouya (Détroit) sont également restés sur le banc toute la rencontre. En revanche, Evan Fournier a passé 35 minutes sur le parquet à Boston mais il a manqué d'adresse (16 points à 6/19, 5 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions) et Orlando s'est incliné 112 à 96.