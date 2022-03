Maledon marque 12 points, une troisième victoire de suite pour Fournier avec New York

NBA

Lors d'une nouvelle large défaite du Thunder, Théo Maledon a marqué 12 points à 4/8 de réussite aux tirs contre les Minnesota Timberwolwes. Il a également capté 7 rebonds en 20 minutes. Son compatriote et coéquipier Olivier Sarr a moins été en réussite ce mercredi avec une tentative de tir ratée, 4 rebonds captés et 1 passe décisive pour une évaluation de 3 en 9 minutes. Ces performances n'ont pas fait le poids contre des Timberwolwes qui ont artillé à 3-points (22/52 !) et signé une victoire logique 132-102.





Le Jazz retrouve le sourire

Le Jazz de Rudy Gobert a retrouvé le sourire contre les TrailBlazers avec une victoire sans appel, 123-85 soit 38 points d'écart ! Dans cette rencontre, Rudy Gobert n'a pas pu enchaîner un septième double-double consécutif mais a inscrit 9 points à 4/4 aux tirs, capté 10 rebonds et délivré 1 passe décisive. Il faut dire que Quin Snyder ne l'a utilisé que 22 minutes. Avec ce succès et la défaite des Mavs 107-77 contre les Knicks de Evan Fournier, Utah Jazz refait l'écart à la quatrième de la conférence Ouest avec un bilan de 41 victoires et 24 défaites.





Troisième victoire de rang pour les Knicks !

Car Dallas a perdu, et largement, face à des Knicks méconnaissables depuis trois rencontres. Après 17 défaites en 20 matches, les Knicks se réveillent et remontent petit à petit au classement, avec toujours l'espoir de se qualifier pour le play-in. De plus, ils ont gagné avec la manière contre les Mavs, 107-77. Dans cette confrontation Evan Fournier a apporté sa pierre à l'édifice avec 10 points à 4/9 aux tirs, sans rebond ni passe décisive, en 24 minutes. Prochain défi pour les Knicks, continuer sur cette lancée avec le déplacement à Memphis.





Nicolas Batum a été à la hauteur contre les Washington Wizards en inscrivant 8 points à 3/8, arrachant de plus 5 rebonds et distribuant 3 passes décisives en 33 minutes. Son équipe, les Clippers, ont signé une victoire 115-109 qui leur permet de rester encore et toujours huitièmes de la conférence Ouest avec un bilan positif de 35 victoires et 33 défaites.





Enfin, Killian Hayes, touché à la cuisse, n'a pu prendre part à la défaite des siens 114-108 contre les Bulls.