Malgré 21 points de Luwawu-Cabarrot, les Nets s'inclinent contre Memphis

Spencer Dinwiddie out pour la saison et le duo Kevin Durant / Kyrie Irving mis au repos, Timothé Luwawu-Cabarrot a intégré le staff des Brooklyn Nets ce lundi soir pour recevoir Memphis. Et si la jeune star des Grizzlies Ja Morant a été victime d'une grosse entorse de la cheville, l'équipe de Steve Nash s'est inclinée pour la deuxième fois de suite, après prolongation (111-116). Utilisé 40 minutes, "TLC" a compilé 21 points à 7/17 aux tirs (2/6 à 3-points), 6 rebonds, 2 passes décisives et 4 balles perdues. En face, Killian Tillie n'a pas été aligné.

Utah s'en est tiré de peu à Oklahoma City. Le Jazz s'est imposé sur le plus petit des écarts (109-110), suite à un layup de Donovan Mitchell à 7 secondes de la fin. Utah met fin à une série de 17 défaites de suite à OKC. Rudy Gobert a été complet avec 12 points à 6/8, 10 rebonds, 4 passes décisives et 4 contres en 37 minutes alors que Théo Maledon a lui fini à 6 points à 2/2, 2 passes décisives et 3 pertes de balle en 20 minutes pour le Thunder.

Opposé au duo Trae Young - Rajon Rondo, le meneur de Détroit Killian Hayes a montré de belles choses contre Atlanta. Toujours en manque d'adresse (10 points à 4/12 dont 2/6 à 3-points), il a cependant été créatif (8 passes décisives, en plus de 2 rebonds et 2 passes décisives). Cela n'a pas suffit pour les Pistons, battus 128 à 120 par une équipe jusqu'ici invaincu. Sekou Doumbouya a lui été discret en sortie de banc (2 points à 1/3 et 1 rebond en 10 minutes).