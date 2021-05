Malgré les 30 points d'Evan Fournier, Boston tombe contre Miami

NBA

Evan Fournier monte en puissance avec Boston. Ce dimanche, l'arrière français des Celtics a réalisé sa meilleure performance à la marque depuis son transfert. En 35 minutes, le Francilien a terminé meilleur marqueur (30 points à 11/16 aux tirs, dont 7/11 à 3-points) et meilleur passeur (8 passes décisives) de son équipe. Cependant, après avoir encaissé 79 points en première mi-temps, les Celtics ont fait la course derrière et leur retour en fin de match n'a pu empêcher leur défaite contre Miami (124-130). Avec cette troisième défaite sur les quatre dernières rencontres, Boston va avoir du mal à éviter le play-in.