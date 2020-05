Malgré les résultats divisés du sondage, la NBA vise une reprise le 31 juillet

NBA

Crédit photo : NBA

Alors que la volonté de faire redémarrer la saison de NBA se fait pressante outre-Atlantique, le commissaire Adam Silver et la ligue ont voulu se renseigner auprès des GM afin de connaître leur point de vue. Cela s'est donc fait par le biais d'un sondage dans lequel se trouvaient de multiples hypothèses et autres questions. Les résultats ont été transmis aux franchises et selon ce qui a été révélé par le journaliste de The Atlantic Shams Charania, aucune tendance ne s'en dégage de manière franche.

Concernant la formule privilégiée, 57% souhaitent immédiatement reprendre par les playoffs et 43% veulent redémarrer par la saison régulière.

Dans le premier cas, 53% sont pour un passage directement en playoffs avec 16 équipes en fonction du classement au 12 mars. L'option des playoffs élargis a également été plebiscitée. 83% ont voté pour que 20 équipes ou plus reprennent la compétition.

Dans le second cas, 27% veulent démarrer par la saison régulière avec un nombre de rencontres réduit et un tournoi qualificatif pour les places en playoffs et 60% sont en faveur d’une saison régulière à 72 rencontres.

En ce qui concerne le format, 53% sont en faveur du fonctionnement actuel Est/West et la majorité veut terminer la saison avant le 1er octobre.

Outre le fait que les conditions, l'organisation et le format demeurent flous voire inconnus pour le moment, Adam Silver a fait savoir sa volonté concernant la date de reprise des matches. Selon The Athletic toujours, le 31 juillet serait la date-butoir de reprise de la compétition fixée par la NBA.