Malgré Nicolas Batum, les Clippers chutent contre Cleveland

Avec un cinq qui va à l'encontre du "small-ball", composé de deux pivots et d'un ailier-fort, Cleveland démarre plutôt bien la saison NBA 2021-2022. Mercredi soir, les Cavaliers ont remporté leur troisième match de la saison, en cinq rencontres, en s'imposant chez les Los Angeles Clippers. Ils ont limité ces derniers à 79 points marqués. Alors que Paul George passait au travers (12 points à 6/20 aux tirs), Nicolas Batum s'est lui exprimé avec 16 points marqués, à 6/14 aux tirs. Cela n'a donc pas suffit et les Clippers signent leur troisième revers en quatre matches.

Frenchie time



Nicolas Batum | vs. Cavs



16 points



Les Clippers s'inclinent face aux Cavs. pic.twitter.com/l7K98lfcYl — NBA France (@NBAFRANCE) October 28, 2021

Leurs voisins des Lakers ne sont pas beaucoup mieux (2 victoires, 3 défaites) sur ce début de saison. Ils ont été les premiers à perdre face au Thunder d'Oklahoma City (123-115). Peu en réussite la veille, Théo Maledon n'a joué que 7 minutes, pour 1 rebond et 1 passe décisive.

Sekou Doumbouya n'a pas joué contre les Lakers (pas sur la feuille de match), pas plus que Yves Pons avec Memphis, ni Timothé Luwawu-Cabarrot et Joël Ayayi. Ces deux derniers étaient cependant dans le groupe d'Atlanta et Washington D.C. En revanche, Killian Tillie est entré 6 minutes lors du revers des Grizzlies chez les Blazers. S'il a pris 1 rebond et volé 2 ballons, il a aussi manqué ses 4 tentatives de tirs.