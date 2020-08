Malgré un bon Rudy Gobert, le Jazz cède face aux Lakers

NBA

La soirée d'Anthony Davis avait pourtant commencé avec un gros contre infligé par Rudy Gobert. Mais, loin de se laisser intimider, l'intérieur des Los Angeles Lakers a ensuite fait étalage de tout son immense talent : 42 points et 12 rebonds. Ajoutez un LeBron James en quasi triple-double (22 points, 8 rebonds et 9 passes décisives), et vous obtenez un nouveau succès des "purple and gold", 116-108, qui s'assurent ainsi la première place de la Conférence Ouest.

Pourtant, à l'image de la galette initiale offerte à "A.D.", Gobert et le Jazz ont fait un bon match et sont longtemps restés dans la course. Au final, le pivot français termine avec 16 points, le tout avec un impeccable 6/6 aux tirs, plus 13 rebonds. Souvent trouvé sur alley-oop, on l'a aussi vu réaliser une merveille de passe aveugle pour Donovan Mitchell (qui termine lui avec 33 points). Cinquième à l'Ouest, le Jazz voit sa place menacée par le Thunder d'OKC (qui a perdu contre Denver en prolongation la nuit dernière).