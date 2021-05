Malgré un gros match de Sekou Doumbouya, Detroit chute contre Charlotte

NBA

Crédit photo : Youtube

Revenu dans la rotation des Detroit Pistons il y a peu, Sékou Doumbouya tient enfin son match référence cette saison. Avec 20 points à 9/15 aux tirs, dont 2/5 à 3-points, 8 rebonds et 2 passes décisives en 33 minutes, le Français vient de prouver qu'il pouvait rendre service dans une équipe NBA. Malheureusement pour lui, le collectif des Hornets (6 joueurs à 10 points et plus), a primé et c'est Charlotte qui fini par l'emporte, 112-109. Aux côtés de Doumbouya, Killian Hayes a joué 29 minutes pour 4 points à 1/6 aux tirs, 5 rebonds et 7 passes décisives, mais 7 pertes de balles.

A Los Angeles, les Clippers ont tremblé mais n'ont pas flanché face aux Raptors d'un très bon Fred VanVleet (27 points et 13 passes décisives) et l'ont finalement emporté 105-100. L'ailier français Nicolas Batum termine la partie dans ses standards avec 7 points à 3/6 aux tirs, 1 rebond et 1 interception en 19 minutes.

Face au collectif des Kings (7 joueurs à 10 points ou plus), Oklahoma City s'est accroché, mais n'a finalement pas réussir à remporter la victoire. Dans un match très serré, c'est Sacramento qui est venu s'imposer sur le parquet du Thunder, 103-99. Théo Maledon a inscrit 6 points à 2/10 aux tirs, 1 rebond et 1 passe décisive en 29 minutes. En sortie de banc, Jaylen Hoard a retrouvé des minutes qu'il a pu mettre à profit avec 9 points à 4/6 aux tirs, 7 rebonds et 2 passes décivises en 18 minutes.

Jaylen & Theo #ThunderUp @JaylenHoard: 9 PTS, 7 REB, 2 AST

Théo Maledon: 6 PTS, 2 BLK



Le Thunder s'incline 99-103 face aux Kings pic.twitter.com/KQI2GM7Ky1 — NBA France (@NBAFRANCE) May 5, 2021

Dans le choc entre les Milwaukee Bucks et les Brooklyn Nets, le deuxième en trois jours, c'est une nouvelle fois Giannis Antetokounmpo (36 points) & co qui l'ont emporté (124-118) face à de très bons Kyrie Irving (38 points) et Kevin Durant (32 points). Axel Toupane n'était pas sur la feuille de match.