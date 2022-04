Marcus Smart élu meilleur défenseur de la saison NBA, Rudy Gobert troisième

Rudy Gobert (2,16 m, 29 ans) n'a pas été élu meilleur défenseur de la saison régulière NBA pour la quatrième fois. Le pivot du Jazz d'Utah, finaliste, a récolté 136 points. Il arrive donc à la troisième place de l'élection derrière Marcus Smart (257 points), le meneur des Boston Celtics, et Mikal Bridges (202 points), ailier des Phoenix Suns. L'international français devrait logiquement être membre du cinq défensif idéal de la saison pour la sixième fois de sa carrière.

Rudy Gobert says he has room on the shelf if people decide “that the French guy can win a few more DPOY. … But I’m going to keep being the best Rudy I can be, and we’ll see where it takes me — and where it takes us.” pic.twitter.com/WLwqd2Mdwl