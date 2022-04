Matthew Strazel candidat à la Draft NBA 2022

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Déjà doté d'une solide expérience au niveau professionnel, avec trois saisons complètes au niveau professionnel, en Betclic ELITE et EuroLeague, Matthew Strazel (1,82 m, 19 ans) a décidé de se présenter à la Draft NBA 2022. Petit meneur shooteur et créateur, l'ancien joueur de Marne-la-Vallée a joué 58 matches cette saison, pour des statistiques similaires (4,5 points à 35,5% de réussite aux tirs, 1 rebond et 2,2 passes décisives en 17 minutes) à celles de 2020-2021 (4,8 points à 38,9%, 0,9 rebond et 1,9 passe décisive en moins de 16 minutes). S'il n'est pas présent dans les différents "mock draft" qui anticipent la Draft 2022, il suit ce processus pour mieux se faire connaître des franchises NBA, sachant qu'il possède encore deux années d'éligibilité pour le "repêchage" annuel de la grande ligue nord-américaine.

Plusieurs autres joueurs français se sont présentés à la Draft NBA : Ousmane Dieng, Hugo Besson, Malcolm Cazalon ou encore Hugo Benitez. D'autres devraient logiquement suivre (Ismaël Kamagate, Moussa Diabaté), si ce n'est déjà fait.