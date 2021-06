Matthieu Gauzin se présente à la Draft NBA 2021

Comme Hugo Besson, Yoan Makoundou, Juhann Begarin et Kenny Baptiste, Matthieu Gauzin (1,93 m, 20 ans) a décidé d'inscrire son nom à la Draft NBA 2021. Le poste 2-1 prêté par Le Mans Sarthe Basket au Champagne Basket est de longue date suivi par les scouts NBA. Il s'était notamment mis en avant lors du Basketball Without Borders Europe en 2017.

Dernièrement, le Berruyer s'est montré très performant en Jeep ELITE, à commencer par ce mardi soir lors de la victoire de son équipe contre le leader monégasque (12 points à 5/11 aux tirs dont 0/3 à 3-points, 6 rebonds, 10 passes décisives, 4 balles perdues et 2 fautes provoquées pour 18 d'évaluation en 32 minutes). Sur l'ensemble de la saison, le pensionnaire de la riche génération 2001 tourne à 7,3 points à 42% de réussite aux tirs (dont 25,7% à 3-points), 2,6 rebonds, 2,6 passes décisives et 2,5 fautes provoquées pour 7,8 d'évaluation en 22 minutes).

Reste à savoir désormais s'il maintiendra son nom ou s'il le retirera dans le but d'avoir plus de chances d'être retenu par une franchise NBA en 2022. D'ici là, il aura peut-être passé un nouveau cap, sans doute du côté du Mans où il est censé revenir la saison prochaine.

European prospects Marko Pecarski and Matthieu Gauzin have declared for the 2021 NBA Draft, agent @AgentMoldovan of @OctagonBsktball told @hoopshype.