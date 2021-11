Mauvaise soirée pour Evan Fournier, premier DNP pour Théo Maledon

NBA

Les champions en titre se rebellent. Après un début de saison difficile, ils viennent de signer deux victoires de suite pour équilibrer leur bilan (6 victoires, 6 défaites). Bien plus à l'aise à l'extérieur pour le moment (5 victoires, 2 défaites), ils ont pris leur revanche sur les New York Knicks en s'imposant au Madison Square Garden 112 à 100. Distancés d'entrée, les locaux ont compté 24 points de retard en cours de troisième quart-temps (46-70). S'ils sont remontés, ce n'était pas avec des membres du cinq majeur (qui n'ont pas joué les 14 dernières minutes de la rencontre), dont Evan Fournier, limité à 2 points à 1/5 aux tirs et 2 passes décisives en 19 minutes. New York a du mal à domicile pour le moment (2 victoires, 4 défaites) et Evan Fournier, après des débuts fracassants contre Boston, alterne le bon et moins bon.

The Knicks starting lineup tonight - Kemba Walker, RJ Barrett, Evan Fournier, Julius Randle and Mitchell Robinson - has played more minutes (205) than any five-man lineup in the NBA.



It’s being outscored by 14.4 points per 100 possessions, and has a defensive rating of 119.3. — Tim Bontemps (@TimBontemps) November 11, 2021

Si Killian Hayes n'a pas fait plus d'étincelles statistiquement parlant (4 points à 1/4, 1 rebond, 3 passes décisives et 1 balle perdue), il a été responsabilisé (31 minutes de jeu) lors d'une victoire de Détroit à Houston (104-112). Son camarade de la cuvée 2001 a également gagné à l'extérieur, mais Théo Maledon n'est pas entré en jeu lors de ce succès du Thunder sur le parquet de La Nouvelle Orléans (100-108). Un premier "DNP" qui interroge après son difficile début de saison.

Theo Maledon didn't play tonight. Mark Daigneault said that was the plan going in. Maledon's minutes went to Tre Mann tonight.



Daigneault said Maledon and Mann will both see time with the Blue. Maledon hasn't played with the Blue up to this point. — Joe Mussatto (@joe_mussatto) November 11, 2021

Un DNP lors d'une victoire, Sekou Doumbouya a aussi connu ça avec les Los Angeles Lakers contre Miami (120-117). En revanche, Frank Ntilikina a joué (4 points à 1/2, 1 rebond, 2 passes décisives et 2 balles perdues en 9 minutes) mais Dallas a perdu.