Memphis déborde Utah, malgré Rudy Gobert

NBA

Crédit photo : Utah Jazz

"On était à +6 à une minute de la fin et on eu trois possessions où on n'a pas exécuté (nos systèmes, NDLR). Trop d'erreurs pour une équipes avec l'expérience que nous avons". Auteur d'un bon match (23 points à 9/10 aux tirs, 13 rebonds et 5 contres en 33 minutes), Rudy Gobert était amer lundi soir après la défaite du Jazz d'Utah à domicile contre Memphis (118-119). Son équipe a laissé échapper un match qui leur tendait les bras. Malgré les 119 points encaissés et la faible adresse de Donovan Mitchell (18 points à 5/20 aux tirs), le match s'est joué à une possession. Mais lors de celle-ci, le pivot picard a été aspiré par le drive de Ja Morant (32 points à 9/30 et 7 passes décisives) qui a eu l'intelligence pour ressortir la balle à Jaren Jackson Junior (26 points à 9/19 et 8 rebonds), démarqué tout seul à 3-points. Ce dernier n'a pas manqué la cible et donné l'avantage aux siens.

Jaren Jackson Jr. wins the tip and hits the game-winner for the Grizzlies pic.twitter.com/7n6Tl13fI9 — SportsCenter (@SportsCenter) November 23, 2021

Utah reste troisième à l'Ouest avec 11 victoires et 6 défaites. A l'Est, Atlanta est en milieu de tableau (11e). Lundi soir, les Hawks ont équilibré leur bilan (9 victoires, 9 défaites) en s'imposant 113 à 101 contre Oklahoma City. Timothé Luwawu-Cabarrot n'a joué que 2 minutes et manqué ses deux tentatives de tirs.